Laura Pausini crea delle squadre vincenti: dopo aver trionfato a La Voz Messico e a X Factor España, ha vinto anche La Voz España.

Kelly Isaiah, nel team della cantante, ha conquistato la finale di ieri sera (venerdì 4 dicembre). "Non ci si abitua mai a una vittoria. Per questo urli, piangi, vivi tutto come se il mondo stesse finendo. Vivo con entusiasmo le mie emozioni, perché cerco continuamente ciò che mi possa dare i brividi", ha scritto sui social l'artista. "GRAZIE SPAGNA per farmi sentire sempre una principessa, per le parole che ho letto in questi mesi. Ti appartengo perché mi ami così come sono, con le mie pazzie e le mie malinconie, i miei difetti e la mia voce. In un anno così difficile per tutti, ancora una volta mi sento privilegiata. Vi ringrazio con tutto il mio cuore italiano", ha poi concluso.

Per Laura Pausini il 2020 è stato un anno da record. Ha venduto oltre 70 milioni di copie in Europa, Asia, America Latina e America del Nord. Ha ottenuto più di 180 Dischi di Platino, decine di Dischi d'Oro, un Disco di Diamante, un Grammy Award e i 4 Latin Grammy.

Poi, la sua ultima canzone, Io sì (Seen), è stata scelta come colonna sonora del film che segna il ritorno sulle scene di Sophia Loren: si tratta de La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Inoltre, questo brano sancisce la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren.