Sono moltissimi gli artisti italiani che in queste ore si scambiano gli auguri di buona Pasqua con i loro fan sui social. Molti dei cantanti sanno trascorrendo la giornata con la loro famiglia, come Laura Pausini che ha pubblicato una foto insieme alla sorella Silvia e alla mamma Gianna. Anche Nek ha postato un ritratto di famiglia con la moglie Patrizia, la piccola Beatrice e sua sorella più grande Martina, augurando: “Che risorgano gioia e speranza”.

Tiziano Ferro ha augurato buona Pasqua ai suoi follower con un uovo di cioccolato dedicato al suo brano “L’amore è una cosa semplice”; anche Emma ha scelto il tema del cibo, pubblicando la foto di un piatto di orecchiette alle cime di rapa “Per accorciare le distanze”; sullo stesso filo conduttore viaggia il post di Francesco Renga, che ha iniziato la giornata preparando pancake in famiglia.

Federico Zampaglione dei Tiromancino ha pubblicato una foto con un caffè e un pezzo di uovo di cioccolato, mentre Luca Carboni ha iniziato la giornata festiva dando d mangiare a un gruppetto di gattini randagi. Zucchero ha augurato “Buona Pasqua” in sei lingue ai suoi fan sparsi per il mondo, mentre Cesare Cremonini sta passando la giornata insieme a mamma Carla.

I ragazzi de Il Volo hanno fatto gli auguri ai loro follower “Con un sorriso ed un grande abbraccio che sappiamo vi arriverà insieme a tutto il nostro affetto”, mentre Giordana Angi ha ricordato che “Ogni giorno si può rinascere. L’occasione ce la creiamo noi”. Irene Grandi ha pubblicato una sua foto scattata ai piedi del Duomo di Firenze e ha scritto: “Teniamoci per mano con chi ci sta vicino e andiamo avanti continuando a immaginarci liberi”. Giorgia ha optato per uno scatto molto ironico.

Anche Francesco Gabbani ha postato una serie di scatti molto simpatici con un uovo di cioccolato, Baby K ha augurato “Buona Pasqua a tutti, vicini e lontani”, Raf ha semplicemente ripreso le nuvole in cielo in un video e Vasco ha fatto un post “spaziale”. Elisa sta passando la giornata con la famiglia fra skateboard e mini moto, mentre Gianni Morandi è ancora in ospedale ma non ha rinunciato ad augurare Buona Pasqua a tutti i fan con un bel sorriso.