Laura Pausini ha pubblicato un video su Instagram, che racconta per immagini il suo strepitoso 2018. Il filmato, che ha lo scopo di ringraziare i fan per un anno di successi, si alternano momenti speciali, premi, riconoscimenti, album e canzoni che hanno visto protagonista Laura negli ultimi 12 mesi.

Il video si apre con il lancio di Non è detto il singolo uscito il 26 gennaio e prosegue con l'ospitata al 68esimo Festival di Sanremo su invito del direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni. Ci sono poi il premio Lo Nuestro, assegnato ogni anno ai più importanti esponenti della musica latina nel mondo, e il singolo Frasi a metà uscito il 16 marzo e il brano estivo E.STA.A.TE lanciato l'1 giugno. Il filmato ricorda poi il premio agli Wind Music Awards per l'album “Fatti sentire”, il singolo Nuevo per il mercato latino e la prima esibizione a Cuba di Laura, sul palco insieme alla band “Gente de Zona” il 26 giugno. Ovviamente non potevano mancare le date record del 21 e 22 luglio al Circo Massimo di Roma, la vittoria al Latin Grammy, l'insegna luminosa a Time Square dedicata alla cantante nel centro di New York e la folla radunata in piazza del Duomo a Milano il 15 dicembre per la presentazione dell'edizione speciale del 13esimo album di Laura Fatti sentire ancora. Il video si chiude ricordando il duetto con Biagio Antonacci “Il coraggio di andare” e quello con Carlos Rivera “La soluciòn”.

Intanto, anche il 2019 di Laura Pausini si preannuncia pieno di soddisfazioni, visto che le prossima estate è già in programma un tour di 11 concerti estivi negli stadi italiani insieme a Biagio Antonacci con 150mila biglietti venduti in soli 15 giorni.