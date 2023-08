La festa dei The Kolors con Italodisco, la hit più trasmessa e venduta della settimana

Stash, Alex e Dario hanno festeggiato questi traguardi con un tuffo in piscina e un brindisi in quel di Amalfi. Del resto, la soddisfazione è tantissima: “Italodisco” è il singolo più venduto per la quarta settimana consecutiva e ha toccato quota cinque settimane in vetta alla classifica dei brani più trasmessi.