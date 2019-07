Radio Italia è radio ufficiale del Jova Beach Party che, dopo l’appuntamento di oggi in Sardegna, farà tappa a Viareggio il 30 luglio: la data di Albenga del 27 è infatti stata annullata a causa dell’erosione costiera, che ha ridotto di 12 metri l’ampiezza della spiaggia, e Jovanotti sta ancora lavorando per poter recuperare il concerto ligure in un’altra location.

Sul palco di Jovanotti, come ogni sera, sono attesi anche altri ospiti: uno di questi è Salmo, che appare in una foto sul profilo Instagram di Lorenzo.

