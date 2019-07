Questa notte, di ritorno dal concerto di Barletta, Jovanotti ha spiegato la situazione ai fan, manifestando tutto il suo dispiacere e promettendo che cercherà di fare il possibile per rimediare all’annullamento del concerto. La produzione sta infatti cercando una possibile location alternativa , che possa soddisfare gli spettatori dell’area nordovest, dopo aver verificato che l’erosione costiera ha reso impossibile il montaggio in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’evento. Diversamente, il rimborso dei biglietti sarà reso disponibile da lunedì 29 luglio fino al 31 agosto.

La tappa del Jova Beach Party prevista per il 27 luglio prossimo ad Albenga è stata cancellata, perché la spiaggia in cui avrebbe dovuto tenersi il concerto è stata erosa da una mareggiata che ha ridotto di 12 metri lo spazio disponibile.

