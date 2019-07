Mancano appena 2 giorni alla partenza di “Jova Beach Party”, il nuovo tour di Jovanotti sulle spiagge che vede Radio Italia come radio ufficiale. Ad accompagnare i concerti, arrivano due album speciali: “Jova Beach (After) Party” e “Jova Beach Party Limited Edition”.

“Jova Beach (After) Party - Volume 1”, in uscita domani (venerdì 5 luglio), è la compilation con i brani degli ospiti internazionali che animeranno le varie tappe: raccoglie 18 brani, selezionati direttamente da Lorenzo, che spaziano dai ritmi colombiani e dal mambo al funk futurista e all'afrobeat, passando per il rock tradizionale, l'elettronica, il blues e il reggae. La raccolta viene presentata come “la colonna sonora internazionale per i vostri after in spiaggia, quando sale l’alba ma l’adrenalina non vuole saperne di scendere”.

Da domani, in concomitanza con il debutto a Lignano Sabbiadoro, arriverà in ogni spiaggia del tour anche “Jova Beach Party Limited Edition”. Si tratta una versione speciale dell'EP intitolato proprio “Jova Beach Party” che ha debuttato al primo posto dei dischi più venduti, trascinato dal singolo “Nuova era”: al suo interno, troviamo 7 brani nuovi e tante collaborazioni, nello spirito di condivisione che caratterizzerà i concerti sui 15 litorali italiani.

Lorenzo Jovanotti, ritratto nella foto in alto da Michele Lugaresi, non sta più nella pelle per Jova Beach Party: “Dormo poco, è un progetto grande ma soprattutto ci stiamo mettendo il cuore e tutta l’energia”, ha scritto sui social. Dopo aver mostrato già il backstage, l'artista ha raccontato: “Io sono pronto, non so per cosa, ma so come mi sento: ho voglia di suonare, di lasciarmi andare e di fondermi con gli elementi. Desidero che queste siano grandi giornate di musica nel luogo più bello del mondo, la spiaggia davanti al mare”. Quindi, Jova ha detto ai fan: “Non avete anche voi voglia di questo? Di qualcosa di nuovo? Vi ringrazio tantissimo, spero che condivideremo momenti belli”.

In conclusione, per Lorenzo, il “Jova Beach Party” sarà qualcosa “che nessuno sa cos’è tranne chi verrà a viverlo”. Dopo la prima data sold out di sabato 6 luglio alla Spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro, la tournée andrà avanti al fianco di Radio Italia per tutta l'estate, fino alla fine di agosto.