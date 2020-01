Il nuovo singolo di J-Ax è La mia hit con Max Pezzali: unisce Articolo 31 e 883, svela su Instagram. È una delle canzoni dell'album di brani inediti ReAle: l'artista lo presenta con una serata di GalAx e con un instore tour di mini concerti. Ecco le date da segnare.

“Non ho voluto spoilerare niente”, spiega J-Ax su La mia hit in duetto con Pezzali, “Vi dico solo che nella mia testa questo pezzo vuole unire lo spirito dei 31 + 883 degli albori: ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio. Spero vi faccia 'strippare' come a noi”.

Il primo appuntamento quindi è già domani: La mia hit è in onda su Radio Italia da venerdì 10 gennaio 2020. Il singolo anticipa ReAle: il nuovo album di J-Ax viene presentato mercoledì 22 con un pre-relaese concert al Blue Note di Milano, già sold out, per essere pubblicato il 24 gennaio; queste sono le altre due date in evidenza sul calendario. Il giorno di uscita del disco coincide inoltre con la partenza dell'instore tour e dei mini concerti in tutta Italia.

J-Ax, "sopravvissuto" agli errori di Wikipedia, e Max Pezzali sono una coppia strepitosa: amici da sempre e complici per sempre, con questo brano magicamente fanno rivivere simultaneamente il mondo degli Articolo 31 e quello degli 883 in un pezzo pop romantico: “Il brano racconta metaforicamente i grandi successi da Hit Parade come i grandi amori della vita”, spiega Ax, che ha svelato pian piano tutti gli ospiti del disco.

A cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco da solista “Il bello d’esser Brutti” (gennaio 2015), Alessandro Aleotti in arte J-Ax ha inserito nel nuovo album ReAle ben 18 canzoni, tra cui 2 brani di successo già lanciati del calibro di Tutto tua madre e Ostia Lido.

Ax ha all'attivo 25 anni di carriera, 56 dischi di platino, oltre 500 milioni di views su YouTube, 2 milioni e 200mila followers su Instagram per una lunga storia fatta di musica, di parole, di dj set, di amici, di discese e risalite, di gran cagnara, di capelli lunghi con i dreadlock e un pizzetto spavaldo, di indimenticabili concerti affrontati con grinta e grande energia, insieme a una fortunata e permanente joie de vivre.

Sono molti i riconoscimenti ottenuti dal pioniere del Rap’n’roll che a distanza di tempo ribadisce quali sono i suoi veri valori: la famiglia, gli amici storici, l’amore, la grande passione e l’impegno nella musica, il saper essere riconoscente e generoso, leale e onesto, impegnarsi da sempre nel sociale senza mai dimenticare le sue origini semplici, amando incondizionatamente la sua città natale (Milano) mettendosi spesso in prima linea per dire la sua su tematiche scomode come la fecondazione assistita, la legalizzazione della cannabis, il caso Carola Rackete e l’immigrazione, senza tirarsi indietro, senza paura, senza scendere a compromessi.

Con ReAle, senza prendersi come sempre troppo sul serio, l’artista cerca di sottolineare la necessità di restare con i piedi per terra, di essere veri, di togliere orpelli e maschere. Il titolo stesso dell’album ha un duplice significato: la realtà come vita reale e ironicamente la sua sovranità e maestosità nella musica.

Il 24 gennaio partono l’instore tour e i mini concerti in tutta Italia, ecco le date:

Venerdì 24 gennaio – Marcianise (CE) @ CC Campania

Sabato 25 gennaio – Pontecagnano Faiano (SA) @ CC Maximall

Lunedì 27 gennaio – Ascoli @ CC Città delle stelle

Martedì 28 gennaio – Ravenna @ CC Esp

Mercoledì 29 gennaio – Milano @ La Feltrinelli

Giovedì 30 gennaio – Misterbianco (CT) @ CC Centro Sicilia

Venerdì 31 gennaio – Carini (PA) @ CC Poseidon

Sabato 1 febbraio – Roncadelle (BS) @ CC Elnos Shopping

Domenica 2 febbraio – Collestrada (PG) @ CC Collestrada

Lunedì 3 febbraio – Bari @ CC Mongolfiera Santa Caterina

Martedì 4 febbraio – Orio Al Serio (BG)@ CC Oriocenter

Mercoledì 5 febbraio – Nichielino (TO) @ CC I viali shopping park

Giovedì 6 febbraio – Sesto Fiorentino (FI) @ CC Centro Sesto

Venerdì 7 febbraio – Rizziconi (RC) @ CC Porto degli ulivi

Sabato 8 febbraio – Modena @ CC La rotonda

Giovedì 13 febbraio – Guidonia (RM) @ CC Tiburtino shopping center

Venerdì 14 febbraio– Castelfranco Veneto (TV) @ CC I Giardini del sole

Sabato 15 febbraio – Casale Monferrato (AL) @ CC La Cittadella

Domenica 16 febbraio – Arese @ CC Il centro

Tutti i fan potranno partecipare agli eventi, previo acquisto del nuovo album ReAle: inoltre online è possibile procurarsi “l'upgrade” per entrare negli instore con accesso prioritario, gadget esclusivo in regalo e posto nel pit sottopalco durante il concerto.