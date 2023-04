I brani di Sanremo continuano a fare incetta di certificazioni

Sono stati invece certificati col primo Platino "Tutte le notti" di Tommaso Paradiso e "Furore" di Paola e Chiara; le sorelle Iezzi hanno colto l'occasione per svelare che questa settimana inizieranno a disseminare indizi riguardanti la tracklist del loro album "Per sempre". Primo Platino anche per "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla.