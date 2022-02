Highsnob, Sanremo: “Mio padre orgoglioso, con lui una lotta per i tatuaggi”

Avete fatto la cover di “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Poi hai mostrato lo screenshot di una conversazione con tuo papà, che chiami papino: ti ha scritto che gli hai regalato una doppia emozione, sia per l'esibizione, sia perché ti sei coperto i tatuaggi. “È sempre una lotta con i tatuaggi. Mio papà ha visto per la prima volta un tatuaggio che avevo 11 anni: mentre mi portava in ospedale, sulla caviglia che ho dovuto scoprire perché me l'ero rotta; me l'ero fatto io a mano con l'inchiostro di china. Mio papà è un cantante e pittore, ho iniziato questo lavoro per la sua influenza. Lui spesso non c'era quando ero piccolo, era in giro per lavoro, a me rimaneva la sua arte. C'era anche un po' di lui in quello che ho fatto. Poi lo chiamo papino perché è 1 mentro e 95 per 110 chili”