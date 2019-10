Gianna Nannini torna dal vivo e lo fa alla grande. L'anno prossimo, la cantante si esibirà allo stadio di Firenze, nella sua Toscana. Prima, però, arrivano un singolo e il nuovo album “La differenza”

L'imperdibile appuntamento allo stadio Artemio Franchi è in programma il 30 maggio 2020. “Qui si spacca”, ha commentato semplicemente Gianna.

I biglietti saranno in vendita dall’11 ottobre per il fan club, dal 12 online per chiunque e dal 19 in tutti i punti vendita.

Il live seguirà la pubblicazione dell'album “La differenza”, il diciannovesimo della carriera di Gianna Nannini, a 2 anni di distanza da “Amore Gigante”. La data d'uscita del nuovo progetto è fissata per il 15 novembre: la rocker ha già svelato la sua tracklist.

Il disco sarà anticipato anche dall'omonimo singolo, in arrivo venerdì 11 ottobre, caratterizzato da “un testo diretto a chi ha gli occhi per sentire”.

Infine, c'è un altro grande appuntamento che vede la partecipazione di Gianna Nannini: il prossimo 19 ottobre, infatti, sarà al Teatro Ariston di Sanremo per ritirare il prestigioso Premio Tenco, assegnato ogni anno agli artisti che hanno dato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.