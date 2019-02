“Sono andata nelle Americhe a cercare dei musicisti che hanno questa sonorità che io cerco. So quello che voglio fare in questo disco, sarete con me nel mio prossimo viaggio”, ha raccontato la Nannini. L'annuncio ha alimentato ancora di più la curiosità dei fan che, oltre a nuova musica, aspettano il prossimo tour di concerti dell'artista toscana.

A post shared by gianna nannini (@officialnannini) on Feb 26, 2019 at 2:21am PST

Gianna Nannini in un video dice “I pezzi sono quasi finiti” e fa sognare i fan che attendono con ansia il nuovo album . L'ultimo disco della rocker senese è stato “ Amore gigante ”, uscito nell'ottobre del 2017 e trascinato da canzoni come “ Fenomenale ”.

