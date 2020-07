Gianna Nannini ha filmato la fasciatura ad opera della figlia , che ha 9 anni e che la madre definisce “dottore in casa”: “Mamma tieni il polso fermo, per favore”, le dice nelle clip la bambina.

Informativa breve e richiesta consenso sull’uso dei cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per le proprie funzionalità e/o per inviarti pubblicità, contenuti e servizi in linea con le tue preferenze.

Per saperne di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI.

Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.