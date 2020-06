Fred De Palma è pronto a farci ballare anche questa estate con il suo nuovo singolo Paloma in duetto con la popstar brasiliana Anitta, che in questa occasione canta per la prima volta in italiano.

Paloma è prodotto dal “duo delle meraviglie” Takagi e Ketra: è il primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita dopo l’estate.

Anitta ha all’attivo 3 album in studio e singoli di successo, collaborazioni con Madonna, J Balvin e molti altri, 5 nomination ai Latin Grammy, 47 milioni di followers e un documentario a lei dedicato.

Fred De Palma è stato il prima artista italiano a fare il reggaeton in italiano e ad ottenere successo, oltre a diffonderlo nel mondo latino.

L'artista è pronto a lanciare questo nuovo singolo, dopo il grandissimo successo in Italia e in Spagna per la sua Se iluminaba, versione spagnola della hit Una volta ancora.