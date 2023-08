Fiorella Mannoia, Tananai, Brunori Sas e Arisa: lo show alla Notte della Taranta

Fiorella Mannoia e Tananai canteranno per questa causa anche a “Una Nessuna Centomila in Arena”, il concerto contro la violenza sulle donne in programma il 26 settembre all'Arena di Verona. Con loro, ci saranno altri artisti, tra cui anche Brunori Sas, con cui hanno appena condiviso l'emozione della Notte della Taranta.