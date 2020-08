Dopo aver dato la sua voce al grande successo di Robert Miles “Children”, diventato “Bimbi per strada”, Fedez è pronto a regalare nuova musica e annuncia che il 2020 riserverà altre sorprese. Intanto, manca poco al secondo anniversario di matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez avrebbe già pronta una nuova canzone, come ha dichiarato lui stesso. Rispondendo a un fan che gli chiedeva notizie su nuova musica, l’artista ha risposto: “Sono appena stato in uno studio a Cagliari per chiudere una traccia nuova”.

Poi ha aggiunto: “Credo che quest’anno sarà molto prolifico”. Negli scorsi mesi, infatti, Fedez ha collaborato con Cara nel brano “Le feste di Pablo” e ha lanciato “Problemi con tutti (Giuda)”.

Infine, per l’estate 2020, ha realizzato il singolo “Bimbi per strada” sulle note di “Children”, grande successo di Robert Miles uscito 25 anni fa. Tutti questi pezzi, però, non rientrano ancora in nessun album.

Prima di concentrarsi sulla musica che verrà, Fedez si sta preparando a festeggiare il suo secondo anniversario di matrimonio con Chiara Ferragni. Tra pochi giorni, come ha ricordato il cantante, saranno infatti 2 anni dalle grandi nozze che si sono svolte a Noto, in Sicilia: era esattamente l’1 settembre del 2018.