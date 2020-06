Il nuovo singolo di Fedez sulle mitiche note di Robert Miles, Bimbi per strada (Children), ha ora un video ufficiale in 3D che è un film “visionario e allucinato” e che è su YouTube da oggi, venerdì 19 giugno 2020.

Il videoclip, realizzato da Marc Tudisco e Antoni Tudisco e montato da Colomovie, vede figure in 3D design dai colori pastello che conducono lo spettatore in un viaggio visionario e allucinato, in cui spiccano il volto di Fedez e alcuni bambini che ballano in gruppo.

I fratelli Tudisco son noti per essere giovanissimi art director che hanno collaborato alle campagne globali di brand mondiali e con top international artist, oltre che al video di “Problemi con tutti (Giuda)” dello stesso Federico. Fedez si conferma quindi come uno degli artisti con la visione più innovativa, avanguardistica e non convenzionale del panorama musicale italiano, fin dai suoi esordi.

Scritto durante il periodo di lockdown degli scorsi mesi, il nuovo singolo “Bimbi per strada (Children)” vede il flow del cantante muoversi sulla musica di “Children” di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione. Nel testo l'artista parla di una notte estiva indimenticabile, un sogno in cui il protagonista vuole perdersi in un'innocenza bambinesca e farsi travolgere da sensazioni che sembravano ormai dimenticate per lasciarsi alle spalle i problemi della realtà adulta.

Dopo una pausa dal mondo della musica, Federico torna con un nuovo singolo ufficiale. Con 6 album all'attivo, in tutta la sua carriera ha collezionato oltre 1,3 miliardi di streaming globali e ottenuto 57 dischi di platino. Nel 2018 è stato protagonista della data-evento “La Finale”, il concerto dei record con oltre 78 mila presenze che l’ha consacrato come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo Stadio di San Siro a Milano. Il 2020 segna il suo atteso ritorno con la collaborazione al brano “Le Feste di Pablo” di Cara e la pubblicazione della canzone “Problemi con tutti (Giuda)”.