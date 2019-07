Fedez lascia il Giappone e torna in Italia per scrivere nuova musica. La moglie Chiara Ferragni, rimasta a Tokyo, si scatena con il karaoke e canta “La solitudine” e “Vivo per lei”. Il cantante e la fashion blogger hanno appena festeggiato i 16 mesi del figlio Leone e si preparano alle vacanze.

Fedez è rientrato in Italia pochi giorni fa, insieme al piccolo Leone. Il cantante, infatti, è già tornato al lavoro sul suo prossimo album, come aveva anticipato la moglie Chiara Ferragni. A corredo di una clip in cui salutava lui e Leone, la fashion blogger aveva scritto: “I miei ragazzi stanno tornando in Italia, perché papà deve lavorare a Milano e registrare nuova musica”.

Chiara, invece, si è fermata a Tokyo per partecipare a diversi eventi e terminare alcune riprese: “Essere una mamma lavoratrice è fantastico, ma difficile”, ha scritto.

Proprio nel corso di una serata giapponese, l'influencer si è divertita con il karaoke. In mezzo ad amici e altre star come la modella Heidi Klum, prima ha cantato a squarciagola “La solitudine” di Laura Pausini.

Poi, è passata a “Vivo per lei”, interpretata originariamente da Giorgia e Andrea Bocelli nel 1995.

Tra poche ore, anche Chiara Ferragni farà ritorno in Italia, dove potrà organizzare l'estate insieme a Fedez: le prossime tappe saranno Umbria e Sicilia, prima di volare a Ibiza.

Insieme alla coppia, ovviamente, ci sarà il piccolo Leone, super-star dei social, che ha appena festeggiato i 16 mesi.