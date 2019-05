Dopo l’ultima tappa teatrale di questa sera (mercoledì 29 maggio) a Lecco, Enrico Ruggeri tornerà in tour anche durante l’estate. Le nuove date all’aperto nelle piazze italiane seguono le due tournée che Enrico ha portato avanti contemporaneamente nei club e nei teatri, proponendo live le canzoni del suo nuovo album “Alma” e i suoi successi di sempre.

Al momento sono previste sei date, ma il calendario è in continuo aggiornamento: l’11 giugno Enrico Ruggeri si esibirà in Piazza Giovanni Paolo I a Casalbordino (CH), il 28 in Piazza Vittorio Emanuele a Rieti, il 29 al Palmanova Outlet di Aiello del Friuli (UD), il 9 agosto all’Area Concerti di Spongano (LE), il 23 in Piazza del Campo a Canale Monterano (RM) e il 25 in Piazza del Mercato a Labico (RM).

Ad accompagnare il cantautore sul palco, ci saranno gli stessi musicisti che lo hanno affiancato durante il tour nei club: Francesco Luppi al pianoforte e alle tastiere, Paolo Zanetti alle chitarre, Fortu Sacka al basso e Alessandro Polifrone alla batteria.