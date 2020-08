Emma Marrone non vede l'ora di portare le canzoni dell'album Fortuna e le sue hit in tour nel 2021: il concerto di Bari, svelato oggi su Instagram, Facebook e Twitter con gioia, completa le date in calendario.

Ci sono “grandissime news”, infatti, per la cantante: “Con enorme gioia il tour adesso è al completo”, spiega Emma in alcuni video su Instagram, “Maggio è dietro l'angolo, venite tutti, vi aspetto, non vedo l'ora, perché sarà una grande festa della musica e dello stare insieme”.

“Abbiamo recuperato anche la data di Bari! Sono super contenta”, scrive l'artista su Facebook, “Vi aspetto il 22 maggio 2021 al Pala Florio! Un bacione enorme a presto”.

L'annuncio della data di Bari – proprio nella sua Puglia -, diffuso oggi anche su Twitter, completa il calendario delle nuove date del tour, rinviate al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

Intanto Emma Marrone prepara il lancio di un nuovo singolo, che arricchirà le canzoni dell'album Fortuna, e del relativo videoclip che lo accompagnerà e che ha girato in questo periodo.