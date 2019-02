Con tanto amore ho preso parte al concerto degli @U2 per far sentire la mia voce per #womenoftheworldtakeover in support di @ONE & #PovertyisSexist. Donne coraggiose da tutto il mondo si uniranno a gran voce per abbattere gli ostacoli e le barriere per i diritti delle donne. Puoi consultare ONE.org per saperne di più su queste incredibili eroine e firmare la petizione per rendere giustizia alle donne in tutto il mondo. Perché nessuna di noi sarà uguale se tutte non saremo uguali. https://www.one.org/international/women-of-the-world-take-over/

