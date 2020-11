Elodie regala corsi STEM ai bimbi del Quartaccio, il suo quartiere a Roma: l'annuncio su Instagram e il cuore di Marracash. “Chissà, magari un giorno questi bambini riusciranno a costruire un razzo per arrivare fin lassù...” scrive la cantante.

L'iniziativa nasce sulla scia del film “Over the moon”, in cui Elodie canta il brano ufficiale, e della sua protagonista: “Come Fei Fei anche io avevo un sogno da bambina e grazie alla mia passione sono riuscita a realizzarlo. Sognare è importante, ma avere gli strumenti per farlo ancora di più”, spiega la cantante.

“Per questo sono felice di comunicarvi che ho deciso di regalare dei corsi STEM, curati da Digital Education Lab, a tutti i bambini del Quartaccio. I primi laboratori partono a breve, vi metto tutte le info nelle stories” dichiara Elodie Di Patrizi, cresciuta proprio in quel quartiere di Roma.

Arriva subito l'emoji del cuore da parte del fidanzato Marracash: i corsi sono rivolti a tutti i bambini e ragazzi dell'istituto Pio La Torre del Quartaccio, che desiderano esplorare e conoscere la programmazione e gli ambiti delle competenze STEM.

L'acronimo STEM, dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, indica lo studio delle di queste 4 discipline: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Recentemente Elodie ha girato proprio al Quartaccio il videoclip di “Volo via”, canzone ufficiale del film d’animazione “Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria”.