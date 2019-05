Elisa lancia il suo prossimo brano per l'estate. Da domani (venerdì 3 maggio) potrete ascoltare su Radio Italia “Vivere tutte le vite”, terzo estratto da “Diari Aperti” dopo il successo di “Se piovesse il tuo nome” e “Anche fragile”. Rispetto alla traccia contenuta nell'album, però, il nuovo singolo vede la partecipazione di Carl Brave.

Questa nuova versione è stata registrata e prodotta proprio da Carl Brave che, insieme a Elisa, ha dato vita a un duetto che si preanuncia già esplosivo. Il rapper, infatti, ha arricchito il brano originale con una strofa inedita che si mescola perfettamente con il mondo musicale di Elisa.

“Vivere tutte le vite” viene presentata come “una canzone dal sapore estivo e hawaiano”, caratterizzata da “una ricerca musicale particolare” in cui tastiere, banjo, ukulele e percussioni si uniscono in un ritmo trascinante.

La collaborazione tra Elisa e Carl Brave nasce da un gioco di contrapposizioni che ritroviamo anche nelle parole del brano. Ad esempio, il testo contiene frasi come: “Il tuo dialetto è quello di Cremona, si abbina bene a quello mio di Roma”, “Andiamo al sushi e tu ti mangi gli edamame”, o ancora “Io che so' andato per una vita a amatriciane”. Non a caso, sulla copertina del singolo si vedono due bacchette accanto a una forchetta e un coltello.

Entrambi gli artisti sono alle prese con i rispettivi tour. Elisa sta attraversando i teatri italiani, prima di portare i suoi “Diari Aperti” anche all'estero, durante l'estate. Carl Brave invece, dopo aver archiviato la tournée teatrale a marzo, si prepara al Summer Tour che, da giugno fino a settembre, lo porterà dal vivo nei festival più importanti.