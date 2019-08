Elisa è in Puglia per La Notte della Taranta 2019, il concertone del Salento: la cantante e Guè Pequeno sono ospiti d'onore del concerto. Elisa Toffoli, reduce dal successo delle canzoni dell'album Diari aperti, ha svelato che per i brani in scaletta ha chiesto aiuto a Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

La Notte della Taranta 2019 va in scena stasera a Melpignano (Lecce): “L'energia di questo palco è proprio magica” dichiara Elisa dopo le prove generali di ieri sera.

In vista di questo concertone del Salento, Elisa ha raccontato di aver chiesto una mano alle amiche Emma Marrone e Alessandra Amoroso, pugliesi doc: tutte e due, infatti, conoscono bene il dialetto salentino e le hanno fatto una sorta di corso accelerato.

Elisa Toffoli, reduce dal successo dei brani dell'ultimo album Diari aperti, ha anche rivelato di aver aperto una chat ad hoc con le due colleghe e di aver coinvolto il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, al quale ha inviato dei file audio per verificare la correttezza della sua pronuncia.

L'altro ospite d'onore de La Notte della Taranta 2019 è Gué Pequeno, che farà rap con tre canzoni della tradizione salentina.