L'annuncio dell'annullamento di tutti i concerti previsti in questa estate 2020, da parte di Elettra Lamborghini , è arrivato dopo l'ultima esibizione tenuta a Gallipoli , in Puglia , prendendo atto dei nuovi contagi dovuti al Covid-19 che continuano a manifestarsi in tutta Italia.

La cantante ha aggiunto: “Riconosco che non è il momento... ci è stata data l'opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

