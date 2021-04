Le strade della Magical Mystery Band e di Max Gazzè si dividono, per ora. Lo ha annunciato Daniele Silvestri che, insieme agli altri musicisti del gruppo, ha realizzato e co-prodotto l’ultimo album di Gazzè, “La matematica dei rami”. L’artista e la M.M.B. avevano condiviso anche il palco dell'ultimo Festival di Sanremo e si erano esibiti poche settimane fa in occasione di RADIO ITALIA LIVE.

“Non è improbabile immaginare che le nostre strade si possano incrociare di nuovo più avanti”, scrive Silvestri in un lungo post, alla vigilia dell’ultima performance insieme, in cui anticipa però che la Magical Mystery Band andrà avanti: “Continuerà per tutta l’estate a lavorare ai suoi tanti progetti che presto cominceranno a vedere la luce. Ognuno di noi riprenderà anche a fare concerti in altre formazioni, ma tutte le volte che potremo torneremo alla nostra casa base, il Terminal2, dove non smetteremo mai di produrre, suonare, registrare e filmare tutto quello che è già in cantiere”.

È probabile, quindi, che presto ritroveremo Daniele Silvestri insieme agli altri componenti della band Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora: di recente, li avevamo visti nel Reward Music Place, mentre accompagnavano Max Gazzè nel suo RADIO ITALIA LIVE dopo il Festival di Sanremo con “Il farmacista”. Anche all’Ariston, Max e la M.M.B. avevano duettato nel brano “Del mondo”, nella serata delle cover.

Intanto, però, Daniele Silvestri si prepara a girare l'Italia con un intimo tour estivo che farà tappa in luoghi “particolari e suggestivi”. L’artista non ha dato troppi dettagli in più, ma ha già svelato una prima data: il 10 luglio, alle ore 15.00, sarà protagonista di un concerto nel Vallone di Vertosan per “Musicastelle”, la manifestazione in programma tra i monti della Valle d’Aosta.