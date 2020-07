Intanto al calendario si è aggiunto un altro concerto, in programma il 5 settembre in piazza della Loggia a Brescia .

Silvestri ha poi aggiunto: “Noi da parte nostra - lasciatemelo dire - eravamo parecchio in forma. Sarà anche perché dopo questi mesi di angosce e incertezze, su quel palco ci era chiaro come non mai quale privilegio sia poter fare - ancora - un mestiere così bello”.

