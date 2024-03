Concerti, addii, Eurovision 2024: tutte le novità in Radio Italia Music Week

E infine, non mancano le novità per quanto riguarda il prossimo Eurovision Song Contest, con una modifica di regolamento che riguarda anche la nostra rappresentante, Angelina Mango. Per scoprire tutti i dettagli, non vi resta che gustarvi la nuova puntata di Radio Italia Music Week, il raccoglitore di notizie che ogni settimana viene confezionato dalla nostra Redazione e condotto da Daniela Cappelletti.