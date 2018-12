Mentre si avvicina la sua seconda avventura come Direttore Artistico di Sanremo, Claudio Baglioni continua ad aggiungere concerti su concerti. Il suo tour “Al Centro”, che riprenderà dopo il Festival nel 2019, si arricchisce a grande richiesta di nuovi appuntamenti e supera le 50 date totali.

Al calendario della tournée si aggiunge una quinta data a Milano, in programma il 13 aprile al Mediolanum Forum di Assago. In più, raddoppiano i live in altre 3 città: Baglioni si esibirà al Modigliani Forum di Livorno anche il 15 marzo, al Palasport di Reggio Calabria anche il 27 marzo e al Pala Verde di Treviso anche il 16 aprile.

“Al Centro”, che finora ha radunato oltre 250mila spettatori in 31 show, ripartirà a marzo del prossimo anno proprio con il doppio concerto a Livorno. Il tour che celebra la carriera di Claudio Baglioni attraverserà le principali arene indoor d'Italia, con palco al centro e il pubblico disposto a 360 gradi: tutti i successi del cantautore saranno proposti, per la prima volta, in ordine cronologico.

Prima di dare il via alla seconda tranche dei live, però, Baglioni sarà impegnato nella preparazione di Sanremo 2019, che lo vede per il secondo anno consecutivo nelle vesti di Direttore Artistico e “Capitano”: il Festival andrà in scena al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio.

Proprio poche ore fa è stato svelato il cast completo dei 24 Campioni, scelti da Claudio Baglioni, che gareggeranno al Festival di Sanremo 2019.