I Bnkr44 (di Villanuova, in provincia di Empoli) concordano con quello che Blanco (di Calvagese, in provincia di Brescia) ha scritto un po’ di tempo fa su Instagram: i ragazzi di provincia non devono sentirsi limitati, ma fortunati. Secondo i Bnkr44, in gara al Festival di Sanremo con Governo Punk, la provincia regala “relax” e aiuta a sentirsi "unici", a "non omologarsi" e a "scavare dentro di sé".