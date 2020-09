Biagio Antonacci fa una dichiarazione d’amore all’Italia. Davanti al fascino del mare siciliano di Marettimo, il cantautore non ha resistito e ha scritto: “Non posso non condividere tale bellezza ..... e capire che l’Italia va vissuta sempre con orgoglio, non solo perché adesso non si può viaggiare all’estero / ma perché è un patrimonio da difendere, da frequentare instancabilmente”.

Nelle Storie di Instagram, Biagio ha mostrato qualche scorcio della Sicilia accompagnato dalle note di “Mio fratello”, la canzone a cui ha partecipato anche Mario Incudine.

Antonacci ha appena lanciato il video del suo ultimo singolo “L’amore muore”.

Nel 2021 Biagio Antonacci tornerà dal vivo con una serie di concerti “stanziali” al Teatro Carcano di Milano.