Benji e Fede duettano con Nek in Safari, una delle canzoni del nuovo album Good Vibes insieme a Dove e quando. Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno 26 e 28 anni d'età: le loro fidanzate sono Bella Thorne e Paola Di Benedetto.

“Ne hanno fatta di strada. Hanno energia da vendere. Benji & Fede mi hanno proposto di registrare un featuring per il loro nuovo album... è finita come scoprirete ascoltando Safari”, svela Nek.

“Siamo nati e cresciuti in un mondo che, a modo suo, cerca di ingabbiarci entro confini che non ci appartengono veramente”, dichiarano Benji e Fede a proposito di Safari, “Dentro di noi, però, vive ancora uno spirito selvaggio e animale che aspetta solo il momento giusto per risvegliarsi.. Come in un Safari. Un ringraziamento enorme va a Nek, un grandissimo artista, amico e fratello maggiore con cui abbiamo collaborato per creare questa bomba incredibile. Grazie davvero per averci donato la tua voce e la tua grande esperienza in questa canzone”.

Il nuovo album di canzoni inedite di Benji e Fede, 26 e 28 anni d'età, si intitola Good Vibes, esce il 18 ottobre e contiene l'ultimo singolo Dove e quando. Il duo sta svelando la tracklist sui social.

Intanto l'amore con le loro fidanzate va a gonfie vele: Benjamin Mascolo è sempre più legato alla sua Bella Thorne, mentre Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono tornati insieme dopo una pausa.