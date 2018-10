La festa di Antonello Venditti continuerà anche nel 2019. Reduce dal sold out all'Arena di Verona, il cantautore ha annunciato le nuove date del tour per i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”. Intanto, mentre si gode insieme a Verdone la vittoria della Roma nel derby, Antonello si prepara alla doppia data nella sua città, in programma a fine anno: anche il secondo appuntamento nella Capitale è tutto esaurito.

Il cantante ha scelto una diretta Facebook per comunicare tutti i concerti che lo vedranno protagonista anche il prossimo anno. La nuova tranche del tour si aprirà il 2 marzo all'Unipol Arena di Bologna. Quindi, Venditti tornerà a Roma l'8 marzo per una “grande festa” in occasione dei suoi 70 anni: oltre al giorno del suo compleanno, ogni anno l'artista celebra in musica anche la Festa delle Donne. I live proseguiranno poi il 16 marzo al Palapartenope di Napoli, il 22 al Pala Alpitour di Torino, il 29 al Mediolanum Forum di Milano, il 6 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 13 al PalaFlorio di Bari.

I biglietti sono in vendita dalle ore 16.00 di oggi, martedì 2 ottobre. Antonello Venditti si raccomanda di acquistarli in fretta: “È un concerto che mi fa veramente impazzire”, dice nel video in cui svela tutte le tappe simulando un'estrazione del Lotto.

Prima di dare il via al tour nel 2019, però, il cantante si prepara alle due date che si terranno il 21 e il 22 dicembre nella sua Roma, al Palalottomatica. Dopo il grande successo di poche settimane fa all'Arena di Verona, anche il secondo appuntamento nella Capitale è già sold out: ad annunciarlo è stato lo stesso Venditti sabato scorso (29 settembre), sulla scia della vittoria della Roma nel derby di Serie A contro la Lazio. L'artista ha approfittato del “felice” pomeriggio per anticipare anche l'arrivo della nuova tournée nel corso di un'altra diretta Facebook con un ospite d'eccezione: Carlo Verdone che, insieme alla sua famiglia, ha visto la partita in compagnia di Antonello e di altri amici.

Il regista e il cantautore, entrambi romani (e romanisti) doc, sono amici di lunga data: insieme, hanno spesso collaborato per gli album e i tour di Venditti. Ad esempio, i fan ricordano con piacere quando, 3 anni fa, Verdone salì sul palco dell'Olimpico di Roma per accompagnare l'artista alla batteria sulle note di “Grazie Roma”, canzone dedicata proprio alla loro squadra del cuore: il video dell'esibizione è in rotazione su Radio Italia TV.

Ovviamente, nei prossimi concerti di Antonello Venditti non potrà mancare “Sfiga”, l'ultimo singolo in onda su Radio Italia che ha lanciato “Sotto il segno dei pesci - 40° anniversario”: l'album celebra, con tracce inedite, il sesto lavoro della carriera musicale del cantautore, pubblicato per la prima volta nel 1978.