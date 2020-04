È l'Annalisa Day! La cantante si racconta in onda e su Instagram a Radio Italia: il singolo HouseParty, il nuovo album, il concerto al Fabrique di Milano rinviato e le sue giornate a casa nell'emergenza Coronavirus (Covid-19).

La sveglia di Annalisa sono i suoi gatti, come racconta lei stessa nelle Instagram Stories di Radio Italia: lei è a Savona e mostra il caffè e la colazione con vista sul mare della Liguria.

Nell'intervista con Mario Volanti, riascoltabile in podcast, la cantante spiega come trascorre le giornate ai tempi del Coronavirus: “Cerco di fare le cose che facevo prima. Le attività casalinghe normali come guardare serie tv, leggere, cucinare oppure lavorare nello studio che fortunatamente ho a casa rimangono normali, anzi sono intensificate. Invece le attività di musica e lavoro si riversano tutte sul telefono tra videochiamate e video conferenze”.

Annalisa Scarrone svela: “Mi è sempre piaciuto cucinare, mi affascinava guardare la nonna ai fornelli, mi ha insegnato qualcosa già da piccola. Il pesto è la prima cosa che ho imparato, la torta pasqualina è la seconda”.

Oggi in radio esce il suo nuovo singolo HouseParty: “Ho scritto il brano qualche mese fa ma con l'evolversi dell'emergenza e con il fatto che siamo tutti a casa è diventata attualissima: all'inizio dell'isolamento, ho cominciato a usare proprio l'App HouseParty per trascorrere serate in compagnia virtuale con i miei amici. Così mi si è accesa una lampadina e con tutta la mia squadra ci siamo messi in moto per far uscire questa canzone che è diventata lo specchio di quello che veramente stiamo vivendo un po' tutti. È il giusto compromesso tra leggerezza e riflessione, per far viaggiare i pensieri perché almeno loro possono ancora andare in giro”.

Annalisa ha deciso di posticipare l’uscita del nuovo album, prevista per questa primavera, al 18 settembre; conterrà anche Vento sulla Luna con Rkomi. Il disco è già fatto e finito o ci sta ancora lavorando? “Onestamente era praticamente finito, c'era giusto un'indecisione finale su un pezzo. Però c'era tutto, anzi avevo canzoni in abbondanza: dato che abbiamo posticipato l'uscita al 18 settembre 2020, in questi mesi di certo non starò con le mani in mano; se arriva un brano che può essere inserito nella tracklist lo aggiungiamo, non ho dubbi”.

Il suo concerto del 4 maggio al Fabrique di Milano è riprogrammato per il 22 ottobre, sarà un “Party sulla Luna”: “Spero che si possa fare una grande festa e condividere una ripartenza per tutti, in generale, delle nostre vite. Navighiamo a vista e cerchiamo di adattarci: è doveroso nei confronti di tutti prendere le giuste misure”. Ogni venerdì un artista è protagonista su Radio Italia e sul nostro profilo Instagram: l'Annalisa Day dà il via all'iniziativa.