“Cosa vuol dire amo”? Annalisa ha risposto alla domanda presente nel suo ultimo singolo “Avocado toast” in una video intervista con la redazione di Radio Italia. Nella chiacchierata #atupertu ci ha raccontato anche come è nata l’idea della sua nuova canzone, come se la cava in cucina e qual è il viaggio dei suoi sogni. Si è parlato anche di quali sono i suoi prossimi progetti, della cagnolona Darby e del gatto Blu.

“Avocado toast”, il nuovo singolo di Annalisa, è nato a Los Angeles ed è stato scritto a sei mani dall’artista, da Danti e da Michele Canova: “E’ stata un’idea collettiva. C’era Michele che stava lavorando all’arrangiamento e, dall’atmosfera che si stava creando, io e Danti abbiamo iniziato a farci dei viaggi; è uscita questa sensazione di rilassatezza, la voglia di godersi l’estate anche dal punto di vista dell’intimità e della casa. Da lì, questa immagine di una cena improvvisata sul divano e quindi l’avocado toast. E’ un mondo che è nato simultaneamente da tutte le nostre creatività insieme”.

In cucina, però, Annalisa non si ferma al toast: “Mi piace cucinare, mi piace fare esperimenti, mi piace la cucina etnica e mi piace provare cose nuove. Il mio piatto forte è il risotto, perché bisogna curarlo e il fatto di stare lì a occuparmi del piatto mi piace molto”.

Nel video di “Avocado toast” appare anche una cagnolona di nome Darby, ma il gato Blu di Annalisa non è geloso? “Blu è contento perché lui stesso è un trovatello e quindi credo che sia felice se provo a fare qualcosa di buono per qualcun altro che è nella sua stessa situazione di tanto tempo fa. Non vedo l’ora che qualcuno vada a prendere Darby al Parco canile di Milano”.

Annalisa è tornata da un viaggio a Los Angeles, dove è andata per creare nuova musica nello studio di Michele Canova e quindi non ha avuto molto tempo libero: “Il viaggio dei miei sogni è quello dove veramente ti rilassi, dormi, vai al mare, o anche in montagna, ma hai l’occasione di ricaricarti e non hai niente da fare. Mi piace anche vedere le cose e andare in esplorazione, ma adesso avrei bisogno di una vacanza in cui non si fa nulla se non ricaricarsi le pile”.

Il ritornello di “Avocado toast” dice Cosa vuol dire ‘amo’? Annalisa ha risposto alla domanda: “Vuol dire fare le cose con passione e si può intendere anche in generale: nell’intimità, nella famiglia, nei rapporti più stretti e in quelli lavorativi. Ognuno ha la sua visione, ma questa è la mia: prendersi cura e fare tutto con passione”.

Quest’estate l’artista sarà in giro per presentare “Avocado toast” e farla sentire al pubblico in diversi contesti. Il prossimo autunno, però, arriveranno parecchie novità: “Aspetto per un vero e proprio tour perché voglio che esca il disco e poi organizzerò una cosa ad hoc. In autunno vediamo cosa succede, ma ci sarà da aggiornarsi su un sacco di cose”.