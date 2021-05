Con “ Serenata ”, Anna Tatangelo tira fuori tutta la sua grinta per affermare ancora una volta la propria identità come donna indipendente . Il brano è la storia di quelle ragazze che hanno personalità e non vogliono sentirsi la parte debole di una coppia, a costo di sembrare agli occhi degli altri arroganti.

Su Tik Tok , la cantante ha anche postato diverse clip per far imparare ai fan i nuovi passi..

