Amadeus al Fuori Sanremo ING: “È l’anno buono per una voce femminile”

Questa è la mia più grande gioia. Quando mi chiesero nell’estate del 2019 di condurlo e di fare il direttore artistico, la gente mi faceva i complimenti e mi chiedeva: “Chi saranno i superospiti?”. Nessuno, però, mi chiedeva dei cantanti in gara. Alla gente non interessava niente della musica in gara al Festival di Sanremo, ma solo dei superospiti. Questo è stato il mio primo obiettivo: che le canzoni di Sanremo poi restino nel tempo. Questa è stata la più grande soddisfazione. Ringrazio i cantanti di aver accettato di essere in gara. La classifica generale, poi, la darò solo durante la serata finale. Prima, darò solo i primi cinque: chiunque potrà essere sesto. Nessuno potrà sapere in che posizione si trova fuori dalla top five. Magari è l’anno buono per una voce femminile, almeno per quanto riguarda la top five.