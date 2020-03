La situazione attuale di emergenza non permette di celebrare i funerali ma, come ricorda la nipote Valeria su Facebook, Marina se ne va con il “pensiero immenso” di tutti i suoi famigliari.

Dopo la morte del figlio Alex in un incidente stradale nel 2002, Marina Marcelletti è stata infatti il collante della famiglia, come ha raccontato in più di un’occasione anche l’altro suo figlio, Guido. La donna, mai ferma, si è sempre detta certa che un giorno avrebbe riabbracciato il figlio Alex Baroni.

