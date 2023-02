Alex Britti: “Sto per uscire con qualcosa di nuovo”

Stasera (venerdì 10 febbraio) Alex Britti sarà ospite di LDA nella serata dei duetti e delle cover: insieme canteranno Oggi sono io. Si tratta del brano con cui Alex Britti ha vinto il Festival di Sanremo fra i Giovani nel 1999. In quell’anno, LDA non era neanche nato. I due artisti infatti hanno 35 anni di differenza, ma la stessa passione per la musica. “Per l’R’N’B, per la musica nera di un certo tipo, però, ritmica. Quindi nel caso mio è il blues, nel caso suo un certo tipo di funk, trap”, ha spiegato Alex Britti nella video-intervista #atupertu.