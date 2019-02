Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo c’è anche Alessandra Amoroso, che festeggia i 10 anni di carriera sul palco dell’Ariston. Prima della sua esibizione, l’artista è passata al Fuori Sanremo by Lancôme, per un’intervista con i nostri Marco Maccarini e Marina Minetti. L’emozione della prima volta all’Ariston, i 10 anni di carriera e il rapporto con Claudio Baglioni e Gianni Morandi e la mamma: la Amoroso si è raccontata in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana.

Come stai? “Bene, la mia parola è entusiasmo”.

Cosa fai qua? “Sono di passaggio, domani passo all’Ariston”.

Com’è la sensazione di essere super ospite? “Sono molto onorata, ma ho tanta paura, molta ansia e una serie di emozioni. Sono un po’ nervosa, per me è la prima volta ed è particolarmente importante perché festeggio i 10 anni di carriera”.

Hai già fatto le prove? “Sono stata il 29 gennaio a fare le prove, è andata, non ero neanche tanto in forma perché avevo un’influenza, che mi è durata un mese”.

Cosa ti ha detto il direttore Claudio Baglioni? “Vado a festeggiare anche con Claudio, che è stato il primo insieme a Gianni Morandi a darmi la mano e ad accompagnarmi in questi anni. Oltre a essere grandi artisti si sono avvicinati a me come degli zii, sempre molto amorevoli. La prima persona che chiamai all’inizio della mia carriera fu proprio Baglioni, gli ho fatto un pippone di quelli allucinanti… Avevo 21 anni, ero nel frullatore, non sapevo come fosse effettivamente questo lavoro. Sono stata poi con lui al Festival di O’ Scià, ho collaborato a un suo disco”.

La nostra domanda ricorrente è: Chi vuoi rendere felice oggi?” “Una persona sola non posso dirla. Mia mamma sarà lì all’Ariston insieme a mio papà. Lei è stata la prima persona ad accompagnarmi, anche ai provini di Amici, ciao Maria (De Filippi ndr). Sognavo e dicevo a mia mamma ‘Un giorno andrò a Sanremo e tu sarai tra il pubblico’. E alla fine sono qui. La parte Amoroso è tutta sparsa qui, tra Sanremo, Bordighera, Arma di Taggia… Insieme a me c’è poi la mia Big Family, sono qui anche per loro”.

Tra poco ci sarà un super tour? “Sì, sarà bellissimo, stupendissimo… Parto il 5 marzo da Torino, poi andremo in ogni regione d’Italia, isole comprese. Mi piace stare con la mia gente, in tour mi diverte, sono proprio felice”.

Quota Puglia, possiamo fare un po’ di campanilismo e dire per chi fai il tifo? “In realtà faccio il tifo per tutti”.

Alessandra non vuole dirlo. Ma tu che rapporto hai con la verità? “Io penso che dire la verità sia una cosa giusta, perché voglio che le persone amiche lo facciano con me. Mi dicono che non so tenermi un cecio in bocca, sono molto sincera e poco diplomatica”.