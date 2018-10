Un post condiviso da ACHILLE LAURO (@achilleidol) in data: Ott 16, 2018 at 9:59 PDT

Intanto sta preparando un concept show dal titolo La morte del cigno , che andrà in scena il 7 novembre all’Alcatraz di Milano e il 10 all’Atlantico di Roma. Achille Lauro , 28 anni d’ età , ha già anticipato come ospiti a Milano Cosmo , Emis Killa , Clementino e Rocco Hunt , mentre si attendono i guest di Roma: tra i più acclamati dai fan c’è Gemitaiz , con il quale il cantante ha collaborato spesso.

Il video del nuovo singolo Mamacita di Achille Lauro vede una “caliente” Cecilia Rodriguez accanto al cantante 28enne , che ora svela gli ospiti dei suoi prossimi concerti: in scaletta le canzoni di Pour l’amour e non solo. Con Boss Doms , il rapper parla del brano, della clip, dei live e di Gemitaiz nell’intervista di Manola Moslehi a RADIO ITALIA RAP .

Informativa breve e richiesta consenso sull’uso dei cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per le proprie funzionalità e/o per inviarti pubblicità, contenuti e servizi in linea con le tue preferenze.

Per saperne di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI.

Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.