Svuotando il vecchio armadio. Estate 2000: Da 111 a 70kg. Un passo alla volta. Buona settimana! Sorting the old closet out. Summer of 2000: from 245lbs to 154lbs. One step at the time. Have a great week! Vaciando el viejo armario. Verano 2000: de 111kg a 70kg. Un paso a la vez. Que tengan una buena semana!

