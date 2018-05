Sulla scia del successo di “Mowgli - Il disco della giungla”, Tedua si prepara ad affrontare un ricco tour estivo in tutta Italia, dopo le due anteprime live in programma a maggio. Come aveva anticipato il rapper a Radio Italia Rap, al “Mowgli Summer Tour 2018” seguiranno altre date in autunno.

Mancano pochi giorni alle due anteprime della tournée: Tedua si esibirà sabato 12 maggio al Fabrique di Milano, in una data già sold out, ed esattamente una settimana dopo all'Orion di Roma.

Quindi, a giugno, partirà a tutti gli effetti il “Mowgli Summer Tour 2018” nei prestigiosi club, festival e arene estive di tutta Italia: il rapper sarà dal 9 giugno in Veneto con tre show a Treviso, Padova e Mestre (Venezia), quindi proseguirà il 10 a Verona, il 23 a Senigallia (Ancona), il 30 a Brescia, il 12 luglio a Salerno, il 22 a Genova, il 4 agosto a Bellaria (Rimini), l'11 a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e il 31 a Castagnola delle Lanze (Asti).

In calendario, inoltre, c'è anche una tappa all'estero: il 25 luglio, infatti, Tedua volerà allo United Deejays Kalypso Club di Pag, in Croazia.

Il rapper, esploso con l'ultimo lavoro “Mowgli - Il disco della giungla”, aveva anticipato il tour a Radio Italia Rap, il programma in onda ogni venerdì alle 23.00 sulle frequenze di Radio Italia solomusicaitaliana, nel corso del “Tedua Day”. Il rapper, che conta più di mezzo milione di follower solo su Instagram, aveva anche svelato che, in autunno, faranno seguito altri appuntamenti in diverse città che non hanno potuto ospitare live nel corso dell'estate.

Durante il “Mowgli Tour 2018”, il fenomeno trap proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall'ultimo album, oltre ai successi che hanno segnato l'inizio della sua giovane carriera: da “La legge del più forte”, che ha registrato più di 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, fino al nuovo singolo “Acqua (Malpensandoti)”. Ad accompagnare sul palco il “Mowgli” del rap italiano, ci sarà come sempre Chris Nolan, produttore del “disco della giungla”.