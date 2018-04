Red Canzian, operato per un tumore, ha superato la malattia ed è pronto per il Testimone del Tempo Tour, dopo il Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto. Roby Facchinetti gli scrive e ricorda i tempi dei Pooh. Su Facebook Red dedica il suo 25 aprile a Giorgio Napolitano e a Vincenzo Nibali.

“Non ho voluto dirvelo prima per non preoccuparvi”, dice Canzian, “Ma adesso che è tutto finito, ve lo racconto. Sono stato operato a un polmone per un nodulo figlio del melanoma del 2001 che mi era stato tolto e che purtroppo ogni tanto lancia qualche metastasi. L’operazione è andata bene e la voce è tornata, sto per essere dimesso, torno a casa e sono pronto per la tournée, tutto questo grazie a un uomo eccezionale che ho trovato, il professor Ugo Pastorino, che ha fatto un lavoro straordinario: in tre giorni sono già in piedi, pronto a ripartire”, spiega il cantante e bassista in questo video su Facebook.

“Il mio piccolo segreto” è il titolo del post: “Ora che sono sicuro di riuscire a fare il tour... (ieri alle prove tutto funzionava alla grande... e avevo ripreso a ‘funzionare’ bene anch’io), vi voglio raccontare questo piccolo segreto. Due settimane fa, attraverso una Tac di controllo, mi è stato diagnosticato un nodulo sospetto nel polmone sinistro... probabile metastasi di un melanoma tolto ancora nel 2001”.

L’artista veneto ha ricevuto quindi la notizia a pochi giorni dall’inizio dei concerti: “Quando me l’hanno detto ho visto improvvisamente crollare il mondo intorno a me, e il primo pensiero è stato: ‘ma come, sono quasi due anni che lavoro a preparare questo concerto e proprio adesso che sta per partire il tour, mi deve capitare una cosa del genere?’ Poi mi sono attaccato al telefono, per capire cosa fare, come fare e soprattutto quando fare... e tutto è diventato una corsa affannosa”.

Così è iniziata la ricerca di una soluzione: “L’amico, professor Santinami, mi fissa subito un appuntamento con il professor Pastorino, chirurgo toracico... io durante la visita provo immediatamente a convincerlo di slittare l’intervento a giugno dopo il tour, lui si oppone per i troppi rischi che avrei corso... e così, in questo turbinio di situazioni, giovedì 12 aprile mi ritrovo ricoverato e la mattina dopo, alle 7.45, entro in sala operatoria”.

Il timore più forte riguardava la voce: “La mia paura più grande era per la voce... ‘e se mi succede come dopo l’operazione di tre anni fa che per un mese non parlavo?’. Invece, grazie a Dio e alla bravura di tutta l’equipe medica, tutto è andato bene... davvero molto bene... questo video l’ho fatto dopo quattro giorni dall’intervento... Ora mi sono ripreso praticamente del tutto... e di sicuro con un problema in meno! Mai come in questo momento sono affamato di vita e ho voglia, anzi, bisogno di voi... d’incontrarvi e condividere con voi emozioni lontane nel tempo e vicine nel cuore... e dal 2 maggio tutto questo sarà possibile! Grazie!”.

Roby Facchinetti, storico amico dei Pooh, gli ha dedicato una lettera: “Carissimo Red, confesso di aver atteso un poco a pubblicare queste parole, perché quanto ti è accaduto è qualcosa di molto delicato, soprattutto di estremamente personale. Poi ho pensato a quando tu stesso mi hai informato, al telefono, dell’accaduto: uno spavento enorme, subito però alleggerito dalla tua voce, pimpante, energica come sempre, anche se eri ad appena tre giorni dall’intervento”.

Facchinetti ha espresso tutta la sua gioia con queste parole: “Allora, visto che tu per primo ieri hai voluto rivelare a tutti la nuova prova che hai dovuto affrontare, io stesso sono più sereno, e credo proprio che la tua vicenda meriti due parole. Anzi: soprattutto… un fortissimo applauso. Sei un esempio, Red. Sei un bellissimo esempio che dovremmo seguire tutti. Ci hai fatto comprendere quanto conti la prevenzione, quanto il coraggio di tenersi monitorati, rispondendo al volo a qualunque segnale inquietante, possa salvarci la vita. Sono veramente decisivi i controlli medici periodici e tu in fondo ce l’avevi già detto tenendo sotto stretto controllo i tuoi problemi al cuore, qualche anno fa, sino al malore improvviso che ti costrinse a un’altra operazione”.

Roby ha ringraziato così Canzian: “Grazie di questo esempio, amico mio per sempre. Grazie e complimenti per il tuo immenso coraggio, anche. Hai vinto un’altra battaglia Red! Come ti ho detto anche al telefono, sei stato più bravo di questa vita che ha provato a fregarti ancora. Hai fermato ancora una volta il tempo, come cantavi coi Pooh in quel bel pezzo scritto per te da Valerio (Negrini, ndr) nel ’96. E l’hai fatto grazie alla prevenzione e grazie alla bella e forte persona che sei da sempre”.

E poi è arrivato l’in bocca al lupo: “Adesso? Adesso non ti resta che tornare da guerriero sui palchi della musica! C’è un tour che ti aspetta, tutti non vediamo l’ora di riascoltarti cantare e tranquillo, ché la buona stella della musica come sempre ti (e ci) aiuterà. Oggi, domani, sempre. Forza Red, e grazie davvero. Ti voglio bene, Roby”.

Il Testimone del tempo Tour 2018, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Ognuno ha il suo racconto, ha una data zero mercoledì 2 maggio nella Città del teatro di Cascina (Pisa) e poi un primo concerto ufficiale al Gran Teatro Geox di Padova venerdì 4. Intanto questo 25 aprile, Festa della Liberazione, è un giorno di prove, dedicato sui social al “grande” ciclista Vincenzo Nibali, “un italiano che mi piace, forza tenacia, testa bassa e sempre positivo!” ma anche al presidente Napolitano “che è stato colpito dalla stessa ‘disseccazione’ aortica che avevo avuto io nel 2015... Forza Giorgio!”.