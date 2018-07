A post shared by negramaroofficial (@negramaroofficial) on Jul 18, 2018 at 10:35am PDT

Sarà il primo tour da papà per Giuliano Sangiorgi : è prevista per novembre, infatti, la nascita del suo primogenito avuto dalla compagna Ilaria Macchia .

Il concerto appena aggiunto è in programma l'11 dicembre a Bari , che è la prima città a raddoppiare i live. Il Palaflorio ospiterà i Negramaro anche il giorno prima, il 10 dicembre. I biglietti per la nuova data saranno in vendita da lunedì 30 luglio alle ore 15.

E i fan attendono con ansia i loro concerti , dopo aver assistito agli show estivi che hanno incoronato la band come la prima a fare 6 stadi in un solo tour .

