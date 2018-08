Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) in data: Ago 4, 2018 at 5:41 PDT

Lungo il percorso c’è una cisterna per la distribuzione di acqua potabile e un’area ristoro in prossimità dell’area del live. Jovanotti ha anche invitato i fan a portare i propri strumenti, dalle chitarre alle percussioni, per rendere ancora più unico l’ultimo concerto di RisorgiMarche 2018 .

Il concerto si tiene dalle ore 16.30 all’Abbazia di Roti fra Matelica e San Severino Marche (Macerata): sono attesi 20mila spettatori che devono camminare per 8 chilometri a piedi e che per questo sono invitati a indossare scarpe da trekking e cappello e a portare acqua e crema solare nello zaino.

Dopo il tour Jovanotti , su invito di Neri Marcorè , chiude RisorgiMarche 2018 con le sue canzoni in concerto oggi a Matelica , ultima delle date in programma nel calendario del festival solidale. I fan sono invitati a portare strumenti musicali, oltre alle scarpe da trekking e alla crema solare.

