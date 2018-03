Da oggi (venerdì 16 marzo) su Radio Italia potete ascoltare “Nonostante tutto”, il nuovo singolo di Jack Jaselli.

“Nonostante tutto” e la sua genesi saranno al centro di un documentario che andrà in onda mercoledì 21 marzo alle 23.10 su Real Time.

Il brano è nato dall'incontro tra Jack Jaselli, nome d'arte di Giacomo Jaselli, e le detenute del carcere femminile della Giudecca di Venezia. Queste donne hanno partecipato attivamente alla scrittura del brano: ognuna di loro ha scelto una parola legata al tema della libertà (ad esempio, filosofia, infinito, speranza, ali, porta aperta, lettera, segno ecc...). Il cantautore (età 37) ha poi unito la musica e registrato la canzone insieme alle ragazze. Luciana, Stefania, Marta, Laura, Desirè, Debora e tutte le altre sono così diventate protagoniste, per la prima volta, di un brano e di un documentario molto toccante che narra non solo lo speciale incontro delle detenute con Jack, ma anche i racconti di queste donne che si sono ritrovate dietro le sbarre per diverse circostanze.

Il testo del singolo è custodito nel Museo dei Diari di Pieve Santo Stefano (Arezzo) che Jack, nato a Milano, ha casualmente scoperto in uno dei suoi viaggi a piedi fra Toscana, Umbria e Emilia Romagna.

Per anni Jaselli ha cantato in inglese e ha aperto i concerti di musicisti importanti: da Ben Harper ai Negramaro. In italiano ha scritto anche “In fondo alla notte”.