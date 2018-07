“ Amore e capoeira ” è davvero una super-hit. Disco di platino in un mese e mezzo, ha totalizzato oltre 30 milioni di visualizzazioni con il video girato in Brasile .

Fedez , Chiara Ferragni e Leone si “scatenano” con una delle canzoni dell' estate 2018 , “Amore e capoeira” di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri . La coppia, che si sposerà l'1 settembre in Sicilia , era a casa davanti allo specchio. Fedez ha provato a imitare la voce di Giusy, mentre Chiara ballava tenendo in braccio il piccolo.

