Dopo il successo de Lo Stato Sociale , che è stato protagonista del Festival Gaber giovedì 19 luglio, venerdì è la volta di Enrico Nigiotti , artista che ha scelto di ripartire da zero creando un parallelo con il momento in cui Gaber rinunciò al successo popolare per dedicarsi interamente al Teatro Canzone. Enrico salirà sul palco di Piazza San Bernardino a Camaiore alle 21.30.

Continua il successo del Festival Gaber , la kermesse itinerante tra i comuni della Toscana che ha lo scopo di diffondere e mantenere vivo il grande messaggio di Giorgio Gaber e che vede Radio Italia in veste di radio ufficiale. Fra venerdì 20 e lunedì 23 luglio, sono in programma altri tre appuntamenti gratuiti con artisti italiani.

