Gianluca Grignani ha ricevuto il “Premio Alle Eccellenze Città di Lecce”, che punta a esaltare chi si è contraddistinto per azioni sociali, culturali, imprenditoriali o professionali.

Il cantante è stato ospite d’onore della manifestazione e ha ricevuto il Premio alla Carriera per “il valore letterario dei suoi testi e per rappresentare una generazione di poeti-cantanti che hanno portato la musica italiana nel mondo”.

Nell’attestato pubblicato dall’artista si legge: “I premiati sono un modello per l’intera comunità, soprattutto per le nuove generazioni, e rappresentano con orgoglio il Nostro Paese”.

Gianluca è appena tornato dalle ferie e ha scritto sui social: “Sono stato in vacanza nel Salento... posto bellissimo, mare strepitoso staff simpaticissimo! Ho trascorso dei giorni immerso nella natura e in relax...e mi sono divertito tantissimo...sempre in compagnia del mio rock’n’roll. Non vedo l’ora di ritornarci... Grazie di tutto... Vi abbraccio”.

Venerdì 13 luglio invece è uscita la nuova raccolta di Gianluca Grignani. Si tratta di un cofanetto che comprende 3 CD con i successi più rappresentativi del “Joker”. Tra questi, ci sono 3 brani registrati durante le sue esibizioni a Radio Italia: “Falco a metà”, “L'allucinazione” e “La fabbrica di plastica”.

Lo staff di Grignani ha precisato che la pubblicazione di questa raccolta esula dall’uscita del nuovo album dell’artista. “Sono progetti diversi e indipendenti l’uno dall’altro”, recita un post sul suo profilo Instagram.